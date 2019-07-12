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Пункты досмотра на трассах Ростовской области обустроит ФСБ

12 июля 2019, 10:28
Фото: torange.biz/CC-BY 4.0
В рамках реализации нацпроекта на дорогах Ростовской области появятся специальные пункты досмотра, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Деньги выделили федеральный центр, а реализацией займутся ФСБ и Росавтодор. Проектом предусмотрено создание стационарных и мобильных постов выборочного досмотра.

Ростовская область стала не единственным регионом, где появятся подобные пункты. Это также касается Астраханской и Волгоградской областей. На строительные работы выделят примерно 10 миллиардов рублей.

Ранее пограничникам в Ростовской области в пользование передали часть Азовского моря. Это распоряжение было подписано Дмитрием Медведевым.

Также в рамках реализации нацпроекта, в текущем году в Ростовской области на ремонт дорог потратят более шести миллиардов рублей.

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