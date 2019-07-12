Пункты досмотра на трассах Ростовской области обустроит ФСБ

Деньги выделили федеральный центр, а реализацией займутся ФСБ и Росавтодор. Проектом предусмотрено создание стационарных и мобильных постов выборочного досмотра.
Ростовская область стала не единственным регионом, где появятся подобные пункты. Это также касается Астраханской и Волгоградской областей. На строительные работы выделят примерно 10 миллиардов рублей.
Ранее пограничникам в Ростовской области в пользование передали часть Азовского моря. Это распоряжение было подписано Дмитрием Медведевым.
Также в рамках реализации нацпроекта, в текущем году в Ростовской области на ремонт дорог потратят более шести миллиардов рублей.