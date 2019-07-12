Режиссер «Рокетмена» снимет заключительную часть «Шерлока Холмса»

Отмечается, что ранее в планах компании Warner Bros. была съемка третьего фильма о Холмсе, но по причине напряженного графика Дауни-младшего начало мероприятие несколько раз переносилось. Однако, согласно имеющимся данным, новый фильм появится на больших экранах в конце 2021 года.