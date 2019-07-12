rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Режиссер «Рокетмена» снимет заключительную часть «Шерлока Холмса»

12 июля 2019, 10:39
Фото: pixabay.com
Режиссер Декстер Флетчер, который снял фильм «Рокетмен», будет работать над финалом картины про Шерлока Холмса при участии Роберта Дауни – младшего.

Газета “Известия” пишет, что Флетчер заменил режиссера двух предшествующих фильмов Гая Ричи. Так, первая часть собрала пятьсот двадцать четыре миллиона долларов, а вторая — пятьсот сорок пять с половиной миллионов долларов.

Отмечается, что ранее в планах компании Warner Bros. была съемка третьего фильма о Холмсе, но по причине напряженного графика Дауни-младшего начало мероприятие несколько раз переносилось. Однако, согласно имеющимся данным, новый фильм появится на больших экранах в конце 2021 года.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58