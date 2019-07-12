Ростовский суд удовлетворил иск сопредседателя «Другой России» о моральном ущербе

Согласно решению суда, Минфин выплатит Аверину 70 тысяч рублей компенсации за уголовное преследование по статье о хранении оружия. Ранее суд оправдал его по этой статье, но приговорил к трем годам лишения свободы по статье «Контрабанда».
Напомним, сопартийца Эдуарда Лимонова задержали в апреле 2018 года при переходе границы Донецкой Народной Республики. При досмотре в вещах Аверина нашли пистолет, но сам мужчина заявил, что оружие ему не принадлежит и назвал это происками политических оппонентов.