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Ростовский суд удовлетворил иск сопредседателя «Другой России» о моральном ущербе

12 июля 2019, 13:08
Фото: Другая Россия / facebook.com
Ходатайство сопредседателя «Другой России» Александра Аверина о компенсации морального вреда удовлетворил Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону, сообщается на странице партии в соцсети.

Согласно решению суда, Минфин выплатит Аверину 70 тысяч рублей компенсации за уголовное преследование по статье о хранении оружия. Ранее суд оправдал его по этой статье, но приговорил к трем годам лишения свободы по статье «Контрабанда».

Напомним, сопартийца Эдуарда Лимонова задержали в апреле 2018 года при переходе границы Донецкой Народной Республики. При досмотре в вещах Аверина нашли пистолет, но сам мужчина заявил, что оружие ему не принадлежит и назвал это происками политических оппонентов.

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