Руслана Кондрашова назначили начальником УМВД по Сургуту

Руслан Кондрашов - уроженец Зыряновска Восточно-Казахстанской области. Его стаж в МВД - более 20 лет, с 1995 года. Кондрашов окончил Тюменский юридический институт МВД России в 1999 году. После этого он стал оперуполномоченным ОБЭП ОВД города Ноябрьска ЯНАО. В 2011 году продолжил карьеру как глава Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по ЯНАО, в 2015 - как замначальника полиции регионального УМВД, а немного позднее занял аналогичную должность в МВД РФ по Карелии.