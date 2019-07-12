Руслана Кондрашова назначили начальником УМВД по Сургуту

Новый глава силовиков Сургута был представлен во время пресс-конференции по итогам полугодия начальником УМВД по Югре Василием Романицей, сообщает nashgorod.ru.
Руслан Кондрашов - уроженец Зыряновска Восточно-Казахстанской области. Его стаж в МВД - более 20 лет, с 1995 года. Кондрашов окончил Тюменский юридический институт МВД России в 1999 году. После этого он стал оперуполномоченным ОБЭП ОВД города Ноябрьска ЯНАО. В 2011 году продолжил карьеру как глава Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по ЯНАО, в 2015 - как замначальника полиции регионального УМВД, а немного позднее занял аналогичную должность в МВД РФ по Карелии.
Главой УМВД Сургута до мая 2019 года был Александр Ерохов, затем временно этот пост занял Владимир Бабушкин. В это время в городе случилось два скандальных инцидента, связанных с сотрудниками полиции. Сначала в конце мая произошла драка сына Бабушкина с представителем ГИБДД Сергеем Ивановым. Затем на «палочную» систему в ГИБДД Сургута поступило сразу несколько жалоб главе МВД Владимиру Колокольцеву и в Следственный комитет. Это дало повод для проведения масштабной проверки.