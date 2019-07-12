Цех по производству резиновых изделий горел в Ростове

Пожар начался на улице Совхозной, 50 в 06.52 мск. Здесь располагается занимающееся производством резиновых изделий предприятие.
«Локализовать возгорание удалось в 07.24 мск, когда пламя успело охватить 150 квадратных метров. Полностью потушили пожар в 07.39», — сказано в сообщении.
Отмечается, что во время пожара никто не пострадал. В ликвидации пламени задействовали 28 человек, они использовали 7 единиц техники.
Согласно открытым данным, по указанному адресу располагается ООО «Фирма Фопро-М».
Ранее в Ростове горело здание музыкального театра, пламя уничтожило утеплитель на площади 350 квадратных метров.