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Цех по производству резиновых изделий горел в Ростове

12 июля 2019, 05:15
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в ночь на пятницу произошло возгорание на предприятии на улице Совхозной, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался на улице Совхозной, 50 в 06.52 мск. Здесь располагается занимающееся производством резиновых изделий предприятие.

«Локализовать возгорание удалось в 07.24 мск, когда пламя успело охватить 150 квадратных метров. Полностью потушили пожар в 07.39», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время пожара никто не пострадал. В ликвидации пламени задействовали 28 человек, они использовали 7 единиц техники.

Согласно открытым данным, по указанному адресу располагается ООО «Фирма Фопро-М».

Ранее в Ростове горело здание музыкального театра, пламя уничтожило утеплитель на площади 350 квадратных метров.

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