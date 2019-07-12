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Posted 12 июля 2019, 10:06

Published 12 июля 2019, 10:06

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Установка системы весового контроля автомобилей в Ростовской обойдется в 150 млн руб

12 июля 2019, 10:06
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Эксклюзив
В Ростовской области в Аксайском, Кагальницком, Константиновском районах, а также в Ростове-на-Дону планируется установить автоматизированные системы весового и габаритного контроля автомобилей, следует из документов на портале госзакупок.

Электронный аукцион был объявлен министерством транспорта Ростовской области. Известно, что оборудование будет размещаться на подъезде от магистрали М-4 «Дон» к аэропорту Южный (Платов), на участке автодороги Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон» — Семикаракарск — Волгодонск — Константиновск — поселок Тацинский), а также на границе со Ставропольским краем на участке магистрали Дон-Ставрополь. Оборудование по фотографии будет определять регистрационные номера автомобилей из нескольких десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. Объекты будут осуществлять работу круглосуточно.

Потенциальному подрядчику необходимо будет выполнить работы до 30 октября 2019 года. При этом компания должна будет оформить гарантийный паспорт на оборудование и устранить дефекты и неполадки, выявленные в процессе эксплуатации, в течение двух лет с момента приемки работ.

Максимальная стоимость контракта составляет 149 миллионов рублей. Источник финансирования — бюджет Ростовской области. Оборудование будет установлено в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Ранее сообщалось что Ростовская область, так же, как и другие города России, рассматривает возможность распространения системы «Платон» на региональные дороги.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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