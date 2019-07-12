Установка системы весового контроля автомобилей в Ростовской обойдется в 150 млн руб

Электронный аукцион был объявлен министерством транспорта Ростовской области. Известно, что оборудование будет размещаться на подъезде от магистрали М-4 «Дон» к аэропорту Южный (Платов), на участке автодороги Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон» — Семикаракарск — Волгодонск — Константиновск — поселок Тацинский), а также на границе со Ставропольским краем на участке магистрали Дон-Ставрополь. Оборудование по фотографии будет определять регистрационные номера автомобилей из нескольких десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. Объекты будут осуществлять работу круглосуточно.