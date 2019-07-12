В городах Ростовской области планируют обучить специалистов по банкротствам

В четверг прошел круглый стол комитета регионального Заксобрания по бюджету, налогам и собственности на тему «О финансовой оздоровлении предприятий и организаций, имеющих признаки несостоятельности (банкротства)». По итогам будет сформирован перечень рекомендаций до 15 июля, затем его направят во все ответственные органы.
Харченко сообщил о нескольких выводах по итогам стола. «Первое — хорошо, что у нас активно работает межведомственная комиссия при министерстве имущественных отношений, которая рассматривает все эти вопросы. Положительный момент — то, что комиссия и правительство держат на контроле финансовое оздоровление социально-значимых предприятий. То есть тех, от которых зависит комфортная жизнь жителей Ростовской области», — отметил спикер.
Кроме этого, по его словам, на уровне муниципалитетов необходимо готовить кадры: проводить обучение специалистов в этом направлении. «Чтобы у предпринимателя, руководителя организации, если он чувствует, что находится на грани кризисного состояния, была возможность обратиться к специалисту. А специалист всегда мог дать те рекомендации, которые необходимы предприятию для выхода из сложной экономической ситуации», — пояснил Харченко.
Также депутат сообщил, что у всех органов власти, которые отвечают за это направление (Росреестр, арбитражный суд, налоговая инспекция) одна задача: чтобы на самом начальном этапе определять диагноз предприятия. «Только есть намек на дальнейший экономический спад — необходимо предпринимать меры, чтобы вывести предприятие из финансового кризиса», — добавил Харченко.
Заместитель председателя привел статистику по Ростовской области: «В 2017 году в регионе было 850 предприятий, которые необходимо оздоравливать. В 2018 их число уменьшилось до 810». — отметил Харченко.
По его данным, за 2017 в области обанкротилось 333 предприятия. «Если сравнивать с показателями по стране и Южному федеральному округу, то у нас ситуация получше, чем у Краснодарского края, и в процентом соотношении банкротств меньше, чем по Российской Федерации», — заключил спикер.