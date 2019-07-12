В городах Ростовской области планируют обучить специалистов по банкротствам

Кроме этого, по его словам, на уровне муниципалитетов необходимо готовить кадры: проводить обучение специалистов в этом направлении. «Чтобы у предпринимателя, руководителя организации, если он чувствует, что находится на грани кризисного состояния, была возможность обратиться к специалисту. А специалист всегда мог дать те рекомендации, которые необходимы предприятию для выхода из сложной экономической ситуации», — пояснил Харченко.