В Госдуме объяснили санкции США «стремлением заработать»

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, американцами движет банальное стремление заработать, пишет RT. Парламентарий полагает, что США просто стало интересно посмотреть, что будет, если заморозить российский актив, ограничив собственных граждан от операций с ним.
Он подчеркнул, что американцы упорно считают, что Россия вмешивалась в президентские выборы, хотя доказать это не удалось. Вашингтон же заявляет, что в новом проекте бюджета механизм снятия санкций предусмотрен: при условии, что удастся доказать невмешательство РФ во внутреннюю политику США.