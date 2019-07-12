В Госдуме объяснили санкции США «стремлением заработать»

Он подчеркнул, что американцы упорно считают, что Россия вмешивалась в президентские выборы, хотя доказать это не удалось. Вашингтон же заявляет, что в новом проекте бюджета механизм снятия санкций предусмотрен: при условии, что удастся доказать невмешательство РФ во внутреннюю политику США.