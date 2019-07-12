В Крыму резко понизилась температура воды в Черном море

Согласно данным сервиса, температура воды в Черном море в разных районах составляет от +18,1 С до +22 С.
Самая холодная вода у берегов Феодосии, около +21 С составляет температура воды в районе Ялты и Алушты, в Евпатории +23 С. В Керченском проливе температура морской воды держится на уровне +24 С, такое же значение зафиксировали у берегов Севастополя.
При этом температура воды в Азовском море +25 С.
Напомним, в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за сильных дождей с грозами, при этом предупредили об ухудшении видимости и волнении в Азовском море.