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В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России

12 июля 2019, 10:53
Фото: pixabay.com
В лондонском Кенсингтоне найдена мертвой семнадцатилетняя скрипачка из России Катя Цуканова.

Газета “Известия” пишет, что семья Цукановых переехала в британскую столицу в девяностые годы. Катя с детства занималась музыкой, а будучи подростком начала выступать в Королевском оперном театре. По словам ее отца Игоря, девушка была счастливой и планировала свое будущее.

По факту произошедшего полиция инициировала расследование. Обстоятельства смерти скрипачки пока не установлены, однако согласно предположениям, девушка могла стать жертвой нового популярного в Британии наркотика, который является смесью кокаина и кетамина.

#Новости#Происшествия
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