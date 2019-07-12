В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России

Газета “Известия” пишет, что семья Цукановых переехала в британскую столицу в девяностые годы. Катя с детства занималась музыкой, а будучи подростком начала выступать в Королевском оперном театре. По словам ее отца Игоря, девушка была счастливой и планировала свое будущее.
По факту произошедшего полиция инициировала расследование. Обстоятельства смерти скрипачки пока не установлены, однако согласно предположениям, девушка могла стать жертвой нового популярного в Британии наркотика, который является смесью кокаина и кетамина.