В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России

Газета “Известия” пишет, что семья Цукановых переехала в британскую столицу в девяностые годы. Катя с детства занималась музыкой, а будучи подростком начала выступать в Королевском оперном театре. По словам ее отца Игоря, девушка была счастливой и планировала свое будущее.