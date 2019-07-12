В Ростове провели межведомственный рейд по борьбе с «серыми» перевозчиками

«Цель рейда — пресечь все незаконные факты транспортировки отходов, которые могут быть связаны со сбросом отходов на почву, в места не предусмотренных для размещения отходов, либо транспортировки отходов при отсутствии полного перечня, предусмотренных законом документов. В данном случае в отношении водителей будут составлены административные протоколы и с учетом общественного резонанса в дальнейшем надеюсь многие водители и те, кто в этом бизнесе работают, будут возить отходы при наличии всех необходимых документов строго на полигон, и тогда наш город будет чистым, будет меньше свалок», — Федченко Роман руководитель управления экологического контроля ГК «Чистый город».