rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове провели межведомственный рейд по борьбе с «серыми» перевозчиками

12 июля 2019, 09:38
Фото: 61.мвд.рф
В Ростове-на-Дону прошел первый межведомственный рейд по борьбе с «серыми» перевозчиками, в котором приняли участие представители Минприроды и министерства ЖКХ, регионального оператора и ГИБДД, департамента Росприродназора и административной инспекции.

На пересечении ул. Каскадной и ул. Орской буквально за полтора часа участники рейда осмотрели 7 грузовых автомобилей, перевозивших отходы. У пяти водителей отсутствовали паспорта на транспортируемые отходы, отсутствовал полог, которым накрываются отходы во избежание разлета отходов на проезжую часть, отсутствовала лицензия на транспортировку.

«Цель рейда — пресечь все незаконные факты транспортировки отходов, которые могут быть связаны со сбросом отходов на почву, в места не предусмотренных для размещения отходов, либо транспортировки отходов при отсутствии полного перечня, предусмотренных законом документов. В данном случае в отношении водителей будут составлены административные протоколы и с учетом общественного резонанса в дальнейшем надеюсь многие водители и те, кто в этом бизнесе работают, будут возить отходы при наличии всех необходимых документов строго на полигон, и тогда наш город будет чистым, будет меньше свалок», — Федченко Роман руководитель управления экологического контроля ГК «Чистый город».

Отсутствие документов значительно увеличивает риск того, что все отходы, среди которых были и 1-4 класса опасности, могут везтись до ближайшего оврага или лесополосы.

Всего во время рейда было составлено 10 протоков об административных правонарушениях. Более того, представители регоператора и контрольно-надзорных органов решили, что такие мероприятия необходимо проводить еженедельно.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58