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В Ростовской области инвестиционные сельхозпроекты становятся банкротами

12 июля 2019, 08:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области наметилась печальная тенденция — банкротятся крупные инвестиционные проекты, об этом рассказала заместитель министра сельского хозяйства региона Ольга Горбанева.

«При этом последний год наблюдается тенденция банкротства инвестиционных проектов, которые были реализованы или реализуются. Некоторые из них начинались в рамках национального проекта с 2006 года, это „Евродон“, „Оптифуд“, „Белая птица“ и „Донстар“. Конечно, это негативно сказывается и на экономике региона, и на социальной обстановке», — сообщила она во время круглого стола, посещенного теме банкротства. Горбанева добавила, что министерство рассчитывает, что в ближайшее время будут приняты все необходимые решения по смене инвестора и предприятия возобновят свою работу.

Кроме того, по словам Горбаневой, есть еще несколько печальных тенденций в этой области. Так сельхозкомпании в 2018 году выручили меньше, чем должны по кредитам и займам (выручка — 114,3 миллиарда рублей, обязательства — 127,9 миллиарда). «Долговая нагрузка на предприятия довольно серьезная, и она продолжает увеличиваться, к уровню 2017 года она выросла на 13,1%», — добавила Горбанева.

Она отметила, что количество долгосрочных кредитов уменьшилось на 22,6%, а краткосрочных — выросло почти в два раза, до 56 млрд рублей. «Такая ситуация, конечно же, сдерживает предприятия в применении современных технологий. Поэтому здесь есть определенные тревоги и проблемы», — заключила спикер.

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