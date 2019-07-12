В Ростовской области инвестиционные сельхозпроекты становятся банкротами

«При этом последний год наблюдается тенденция банкротства инвестиционных проектов, которые были реализованы или реализуются. Некоторые из них начинались в рамках национального проекта с 2006 года, это „Евродон“, „Оптифуд“, „Белая птица“ и „Донстар“. Конечно, это негативно сказывается и на экономике региона, и на социальной обстановке», — сообщила она во время круглого стола, посещенного теме банкротства. Горбанева добавила, что министерство рассчитывает, что в ближайшее время будут приняты все необходимые решения по смене инвестора и предприятия возобновят свою работу.