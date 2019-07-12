Власти рассказали, в какие города Ростовской области приятно въезжать

«В Ростовской области положительным примером организации въездной зоны может служить южный подъезд к городу Ростову, который имеет сценарий постепенного раскрытия облика города. На первом плане расположена знаменитая „Тачанка“, на следующем плане раскрывается вид поименной территории с объектами торговли и спорта. Вместе с тем один из главных въездов в Ростов с северной стороны по аксайскому проспекту на проспект Шолохова градостроительно не сформирован и ограничивается названием города, который недостаточно виден из-за зеленых насаждений», — говорит Горелкин.
По его словам, достаточно масштабно раскрывается главный въезд в город Батайск со стороны Ростова.
«На главном въезде установлен знак, к сожалению, вблизи которого нельзя остановиться из-за магистральной дороги, а далее раскрывается панорама городской застройки. Интересное решение въездного знака реализовано при въезде в город Белая Калитва, так как он выполнен из современного материала с подсветкой. Но город имеет много особенностей и представляется целесообразным организовать въездную зону, как место временного отдыха и получения информации», — подчеркнул Горелкин.
Важными въездными знаками и особой культурной значимостью являются въездные стелы в исторические города региона: Таганрог и Азов.
«Если в Азове на въезде есть площадка для подъезда, город Таганрог такой площадки не имеет, достаточно зажатая территория, посещающие этот город люди даже не могут назначить там встречу. Станица Старочеркасская, как историческое поселение, вообще не имеет въездной зоны. Есть примеры неудачные: въезд в город Зверево с южной стороны перенасыщен разными архитектурными знаками, город не имеет должного благоустройства. Не обозначен въезд в город Аксай с северной стороны, и также не в полной мере сформирован въезд в Аксай с южной стороны. А вот въезды Морозовск, Каменск, Новошахтинск, Семикаракорск, и другие города также нуждаются в совершенствовании», — уточнил спикер.
Как сообщил Горелкин, возможно, в ближайшее время для разработки концепции въездных зон будет создана рабочая группа.