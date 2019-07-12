Власти рассказали, в какие города Ростовской области приятно въезжать

«Если в Азове на въезде есть площадка для подъезда, город Таганрог такой площадки не имеет, достаточно зажатая территория, посещающие этот город люди даже не могут назначить там встречу. Станица Старочеркасская, как историческое поселение, вообще не имеет въездной зоны. Есть примеры неудачные: въезд в город Зверево с южной стороны перенасыщен разными архитектурными знаками, город не имеет должного благоустройства. Не обозначен въезд в город Аксай с северной стороны, и также не в полной мере сформирован въезд в Аксай с южной стороны. А вот въезды Морозовск, Каменск, Новошахтинск, Семикаракорск, и другие города также нуждаются в совершенствовании», — уточнил спикер.