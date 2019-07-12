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ВСК запускает продукт «Сборная здоровья»

12 июля 2019, 12:18
Фото: САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК запустил новый страховой продукт «Сборная здоровья». Программа предусматривает комплексную защиту для детей от критических заболеваний, несчастных случаев, включая риск спортивных травм и сервисы ежедневного пользования.

Уникальность продукта «Сборная здоровья» заключается в возможности приобретения риска критических заболеваний актуальных именно для детей в дополнение к стандартым рискам несчастного случая. Также в программу включена защита на случай получения травм во время занятия спортом и защита от потери кормильца семьи.

Вместе со страхованием по основным рискам клиент получает возможность приобрести полезные ежедневные дистанционные сервисы, которые позволяют жить в активном ритме 24/7:

  • «Телемедицина» – предусмотрено неограниченное количество консультаций педиатра и врачей узкой специализации
  • «Второе мнение» – верификация диагноза тяжелого заболевания у зарубежных экспертов
  • «Счастливое детство» -неограниченное количество консультаций с профессиональнымии детскими психологами
  • «Спортивная онлайн школа» – 5 видов активностей (фитнес, лыжи, ролики и другие) и тренировки для всей семьи от лучших тренеров

Программой может воспользоваться вся семья (до 5 человек), страховая сумма до 1 млн рублей.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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