ВСК запускает продукт «Сборная здоровья»

Уникальность продукта «Сборная здоровья» заключается в возможности приобретения риска критических заболеваний актуальных именно для детей в дополнение к стандартым рискам несчастного случая. Также в программу включена защита на случай получения травм во время занятия спортом и защита от потери кормильца семьи.