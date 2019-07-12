ВСК запускает продукт «Сборная здоровья»

Уникальность продукта «Сборная здоровья» заключается в возможности приобретения риска критических заболеваний актуальных именно для детей в дополнение к стандартым рискам несчастного случая. Также в программу включена защита на случай получения травм во время занятия спортом и защита от потери кормильца семьи.
Вместе со страхованием по основным рискам клиент получает возможность приобрести полезные ежедневные дистанционные сервисы, которые позволяют жить в активном ритме 24/7:
Программой может воспользоваться вся семья (до 5 человек), страховая сумма до 1 млн рублей.