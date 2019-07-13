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Дети бросали камни в окна электрички в Ростове

13 июля 2019, 09:22
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону несколько детей забросали электричку камнями, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Происшествие случилось в пятницу днем. Возле Ботанического сада группа несовершеннолетних бросала камни в окна электрички», — сказано в сообщении.

Автор публикации добавил видео, на котором показал проезжающий состав. Изначально дети махали руками машинисту, после чего начали закидывать транспорт камнями.

«Просто дети предоставлены сами себе, не обязательно то, что они глупые. К сожалению, сейчас такие у них „игрушки“. Жаль, что детям никто не объясняет о возможных последствиях их поступков. Также они не знают во сколько обходится восстановление поезда», — написала в комментариях ростовчанка.

«Какие-то неадекватные, что за дикари, а не дети? Из-за них могли пострадать пассажиры», — прозвучало в комментариях.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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