Дети бросали камни в окна электрички в Ростове

«Просто дети предоставлены сами себе, не обязательно то, что они глупые. К сожалению, сейчас такие у них „игрушки“. Жаль, что детям никто не объясняет о возможных последствиях их поступков. Также они не знают во сколько обходится восстановление поезда», — написала в комментариях ростовчанка.