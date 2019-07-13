Фонд капремонта обязали дважды отремонтировать дом в Батайске

Речь идет о доме на улице Гастелло, 4, где в 2016 году компания «Вымпел-4» выполнила ремонт. При этом она использовала не те материалы, которые указаны в проекте.
«Менее качественные материалы в конечном итоге привели бы к сокращению срока эксплуатации отделки фасада дома. Фонд капремонта не принял никаких мер по этому поводу, хотя отвечает перед собственниками за проведение работ», — пояснили в прокуратуре.
Надзорное ведомство обратилось в Батайский городской суд с требованием обязать Фонд устранить недочеты. Все требования были удовлетворены.
Это решение было обжаловано, но в итоге оно осталось в силе.