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С отключений света начнется следующая неделя в Ростове

13 июля 2019, 12:10
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону на следующей неделе несколько дней будут проходить отключения света из-за технических работ, сообщает «Донэнерго».

В понедельник электричество выключат на улицах Селиванова, Ищенко, Собино, Минераловодская, Никитина, Республиканская, Депутатская, Ивахненко, Промышленная, Инструментальная, проспектах Мира, Шолохова, в переулках Столярный и Рыбный.

Во вторник без света останутся улицы Большая Садовая, Черепахина, Текучева, Социалистическая, Шаумяна, Серафимовича, переулок Островского. В среду света не будет по улицам Дубовского, 3-я Круговая, Заводская, Урицкого, Пржевальского, в переулках Салютина и Туроверова.

В четверг в городе обесточат садовые товарищества «Жемчужина», «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Красный Аксай» и «Северная Ривьера».

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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