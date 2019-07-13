С отключений света начнется следующая неделя в Ростове

Во вторник без света останутся улицы Большая Садовая, Черепахина, Текучева, Социалистическая, Шаумяна, Серафимовича, переулок Островского. В среду света не будет по улицам Дубовского, 3-я Круговая, Заводская, Урицкого, Пржевальского, в переулках Салютина и Туроверова.