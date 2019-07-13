С отключений света начнется следующая неделя в Ростове

В понедельник электричество выключат на улицах Селиванова, Ищенко, Собино, Минераловодская, Никитина, Республиканская, Депутатская, Ивахненко, Промышленная, Инструментальная, проспектах Мира, Шолохова, в переулках Столярный и Рыбный.
Во вторник без света останутся улицы Большая Садовая, Черепахина, Текучева, Социалистическая, Шаумяна, Серафимовича, переулок Островского. В среду света не будет по улицам Дубовского, 3-я Круговая, Заводская, Урицкого, Пржевальского, в переулках Салютина и Туроверова.
В четверг в городе обесточат садовые товарищества «Жемчужина», «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Красный Аксай» и «Северная Ривьера».