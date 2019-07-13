ВКБ-Новостройки держит цены на квартиры и раздает скидки только до 1 августа

Планировали купить квартиру до повышения цен?
Чтобы сохранить за собой цену и получить скидку покупателю квартиры необходимо пройти регистрацию на сайте застройщика или по телефону *8801 (бесплатно с мобильного).
Увы, предсказанное экспертами повышение цен на недвижимость, по причине перехода строительными компаниями на проектное финансирование, постепенно из ожиданий переходит в реальность. Эти изменения не позволяют застройщикам строить без удорожания в среднем на 15-20% от стоимости квартиры. И лишь немногие компании стараются противостоять общей тенденции, продлив для своих покупателей прежние цены. Среди них – Объединение застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки», которое благодаря собственным внутренним резервам продолжает поддерживать своих клиентов, не успевших реализовать свои планы по покупке квартиры в диапазоне возможностей прежних цен.
Как выросли цены на квартиры?
За шесть месяцев 2019 года цены на квартиры уже выросли на 7%. По оценкам ряда экспертов строительного рынка, в среднем цены по Югу России сегодня растут на 1, 2 тысячи рублей в день в сегменте двухкомнатных квартир и 720 рублей в сегменте однокомнатных. В месяц это составляет соответственно порядка 40 тысяч рублей за двушку и 21 тысячи рублей за однокомнатную квартиру. Показатели уже стали устойчивыми и становится очевидно, что это не просто сезонное колебание рынка, а тенденция, вызванная фундаментальными изменениями в жизни строительной отрасли.
Почему цены растут и будут расти?
Причины этого, прежде всего, заключаются в том, что с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения законодательства, касающиеся поправок в Федеральный закон № 214 о долевом строительстве. Поправки значительно осложняют жизнь застройщикам: им придется перейти на использование эскроу-счетов при взаимодействии с дольщиками и, фактически, строить уже на заемные средства. Так что стоимость займов будет влиять на повышение цены за квадратный метр. Девелоперы уже закладывают дополнительную стоимость в общую цену квартир для того, чтобы создать финансовый резерв на период перехода на новые условия банковского финансирования. Эксперты в сфере продаж недвижимости прогнозируют, что средняя стоимость квартир на Юге России вырастет к зиме на 200 – 300 тысяч рублей, ведь компании не будут работать себе в убыток.
Как «ВКБ-Новостройки» позаботились о покупателях, которые уже сейчас занимаются поиском квартиры, но не успели это сделать до 1 июля 2019 года?
Руководство Объединения «ВКБ-Новостройки» понимает, что рост цены на 200-300 тысяч рублей станет для покупателей обременительным, поэтому было принято решение заморозить в своих новостройках неизбежный рост цен на квартиры, который начался на рынке. Для тех клиентов, которые планировали приобрести квартиру и не успели это сделать до 1 июля, ВКБ-Новостройки гарантирует «заморозку» цен на целый месяц до 1 августа включительно, а для семей студентов и молодых специалистов заморозка цен будет осуществляться до 30 сентября. Это позволит определиться с вузом и подобрать квартиру, расположенную в удобном отдалении от него.
Почему застройщики «ВКБ-Новостройки» смогли позволить себе заморозку цен?
Готовясь к вступлению в силу нового законодательства, застройщики Объединения «ВКБ-Новостройки» создали задел на будущее, доведя до готовности большую часть своих объектов более, чем на 30 %. И сделано это за собственные средства! Это стало возможным потому, что ВКБ-Новостройки обладает колоссальным опытом в девелоперской сфере, имеет высокую репутацию, на протяжении многих лет является лидером на строительном рынке ЮФО, входит в ТОП-3 России по объему ввода жилья в эксплуатацию (за 27 лет работы построено и введено боле тысячи многоэтажных домов). Кроме того, наличие постоянных партнеров полной цепочки строительного бизнеса от карьера до производства стройматериалов, от проекта – до строительства, от сдачи дома – до содержания и управления позволяет строить быстро и точно в срок!
Чем выгодно данное предложение, кроме экономии средств? Заморозка цен дает клиенту возможность не только сэкономить и получить выгоду, но и обеспечить себе дополнительное время для получения одобрения в банке, оформления документов или восполнения недостающей суммы, если покупка запланирована без использования ипотеки.
Для какой категории покупателей предложение будет действовать?
Предложение гарантированной заморозки цен действительно для покупателей, прошедших регистрацию на специальной страничке, размещенной на сайте VKBN.ru и осуществивших резервирование квартиры во всех городах, где «ВКБ-Новостройки» ведет строительство и продажу квартир: в Краснодаре, Новороссийске, Анапе и Ростове-на-Дону.
Как сохранить цену на квартиру и получить скидку?
Пройдите регистрацию, ведь время пролетит быстро, а с ним и возможность совершить покупку квартиры по старым ценам и с дополнительными выгодами. Зарегистрироваться можно по телефону *8801 (бесплатно с мобильного) или на сайте застройщика VKBN.ru
Почему это предложение особенно выгодно для студентов?
В преддверии нового учебного года как раз самое время задуматься о собственном жилье для комфортного проживания во время учебы. Именно поэтому «ВКБ-Новостройки» подготовили специальные условия для студентов и молодых специалистов, которое позволяют с еще большей выгодой приобрести квартиру в новом перспективном районе города Ростова-на-Дону.
В рамках акции для данной категории клиентов предоставляется скидка на квартиры до 3%, включая дополнительный бонус! А цену на квартиру можно заморозить до 30 сентября.
Совет от застройщика!
Не стоит переплачивать за съемную квартиру – платите те же деньги за свою!