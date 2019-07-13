ВКБ-Новостройки держит цены на квартиры и раздает скидки только до 1 августа

Причины этого, прежде всего, заключаются в том, что с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения законодательства, касающиеся поправок в Федеральный закон № 214 о долевом строительстве. Поправки значительно осложняют жизнь застройщикам: им придется перейти на использование эскроу-счетов при взаимодействии с дольщиками и, фактически, строить уже на заемные средства. Так что стоимость займов будет влиять на повышение цены за квадратный метр. Девелоперы уже закладывают дополнительную стоимость в общую цену квартир для того, чтобы создать финансовый резерв на период перехода на новые условия банковского финансирования. Эксперты в сфере продаж недвижимости прогнозируют, что средняя стоимость квартир на Юге России вырастет к зиме на 200 – 300 тысяч рублей, ведь компании не будут работать себе в убыток.