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Власти района под Ростовом отказывали детям-инвалидам в бесплатном питании

13 июля 2019, 11:09
Фото: pixabay.com
В школах Чертковского района для детей-инвалидов не было предусмотрено бесплатное питание, сообщает прокуратура Ростовской области.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой и выявила нарушения. Оказалось, что в образовательных организациях не предусмотрели бесплатное двухразовое для 60 детей-инвалидов.

«Прокуратура потребовала от администрации Чертковского района устранить нарушения. В итоге был принят соответствующий муниципальный акт», — сказано в сообщении.

Отмечается, что питание появится с начала учебного года.

Ранее появилась информация, что в Ростове не могут найти подрядчика для строительства школы за 500 миллионов рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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