Власти района под Ростовом отказывали детям-инвалидам в бесплатном питании

Прокуратура провела проверку, в ходе которой и выявила нарушения. Оказалось, что в образовательных организациях не предусмотрели бесплатное двухразовое для 60 детей-инвалидов.
«Прокуратура потребовала от администрации Чертковского района устранить нарушения. В итоге был принят соответствующий муниципальный акт», — сказано в сообщении.
Отмечается, что питание появится с начала учебного года.
Ранее появилась информация, что в Ростове не могут найти подрядчика для строительства школы за 500 миллионов рублей.