ФК «Ростов» победил в первом матче чемпионата России

Матч прошел в рамках чемпионата России на стадионе «Ростов-Арена». Первыми забили ростовчане на 11-й минуте, после чего удвоили преимущество на 42-й минуте.
«Оренбург» смог забить гол на 49-й минуте, после чего счет до конца игры не изменился. Сейчас ростовчане находятся на втором месте турнирной таблицы, однако большинство команд не сыграли свои первые игры.
Главный тренер «Ростова» раскритиковал то, что игра началась в 21.30 мск и завершилась почти в 00.00, из-за этого матч не смог собрать большое количество болельщиков.
Президент клуба Арташес Арутюнянц попросил руководство РПЛ принять решение — нужны ли им вообще болельщики на стадионах.