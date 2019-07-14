Президент ФК «Ростов» объяснил причины критически низкой посещаемости матча РПЛ

По поводу этой темы высказался и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, рассказав, что матч могли посетить и 30 тысяч человек, если бы выбрали удобное для фанатов время. " Уверен, что такие поздние игры — это преступление против фанатов. А потом появляются разговоры, что необходимо поднимать посещаемость и доходы клубов», — заявил Карпин.