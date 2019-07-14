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Президент ФК «Ростов» объяснил причины критически низкой посещаемости матча РПЛ

14 июля 2019, 06:57
Фото: pixabay.com
Слишком позднее время проведения матча «Ростов» — «Оренбург» стало причиной низкой посещаемости болельщиками, сообщил президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц.

Информация опубликована на сайте «Ростова», где Арутюнянц выразил недоумение из-за время проведения игры. По его словам, они получают жалобы болельщиков и менее 15 тысяч зрителей на спортивной арене.

При этом из-за разницы во времени в «Оренбурге» матч начался практически в полночь. «Руководству РПЛ следует решить — нужны ли им вообще фанаты на стадионах», -пояснил президент клуба.

По поводу этой темы высказался и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, рассказав, что матч могли посетить и 30 тысяч человек, если бы выбрали удобное для фанатов время. " Уверен, что такие поздние игры — это преступление против фанатов. А потом появляются разговоры, что необходимо поднимать посещаемость и доходы клубов», — заявил Карпин.

Игра прошла в субботу и началась в 21.30 мск, встреча завершилась почти в 00.00. Ростовчане победили со счетом 2:1.

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