Президент ФК «Ростов» объяснил причины критически низкой посещаемости матча РПЛ

Информация опубликована на сайте «Ростова», где Арутюнянц выразил недоумение из-за время проведения игры. По его словам, они получают жалобы болельщиков и менее 15 тысяч зрителей на спортивной арене.
При этом из-за разницы во времени в «Оренбурге» матч начался практически в полночь. «Руководству РПЛ следует решить — нужны ли им вообще фанаты на стадионах», -пояснил президент клуба.
По поводу этой темы высказался и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, рассказав, что матч могли посетить и 30 тысяч человек, если бы выбрали удобное для фанатов время. " Уверен, что такие поздние игры — это преступление против фанатов. А потом появляются разговоры, что необходимо поднимать посещаемость и доходы клубов», — заявил Карпин.
Игра прошла в субботу и началась в 21.30 мск, встреча завершилась почти в 00.00. Ростовчане победили со счетом 2:1.