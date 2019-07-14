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С дождей начнется следующая неделя в Ростове-на-Дону

14 июля 2019, 07:18
Фото: pixabay.com
Жителям Ростова-на-Дону пообещали дождливую и жаркую погоду на следующей неделе, говорится на сайте Гидрометцентра.

Дожди начнутся в воскресенье, когда температура воздуха может подняться до 26 градусов. Ночью осадки прекратятся, а температура упадет до 16 градусов.

С понедельника по субботу в городе каждый день будут идти дожди. Температура воздуха будет варьироваться от 25 до 30 градусов.

В ночное время горожанам также пообещали дождливую погоду с температурой до 20 градусов. Скорость ветра не превысит 5 метров в секунду.

Ранее в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра на припаркованные автомобили рухнуло дерево. Происшествие случилось в переулке Университетский.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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