С дождей начнется следующая неделя в Ростове-на-Дону

Дожди начнутся в воскресенье, когда температура воздуха может подняться до 26 градусов. Ночью осадки прекратятся, а температура упадет до 16 градусов.
С понедельника по субботу в городе каждый день будут идти дожди. Температура воздуха будет варьироваться от 25 до 30 градусов.
В ночное время горожанам также пообещали дождливую погоду с температурой до 20 градусов. Скорость ветра не превысит 5 метров в секунду.
Ранее в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра на припаркованные автомобили рухнуло дерево. Происшествие случилось в переулке Университетский.