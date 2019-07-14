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Posted 14 июля 2019, 19:34

Published 14 июля 2019, 19:34

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

За слишком откровенные фото раскритиковали ростовскую певицу Котову

14 июля 2019, 19:34
Подписчики певицы Татьяны Котовой из Ростовской области раскритиковали ее за публикацию слишком откровенных снимков, обсуждение появилось в Insagram девушки.

Ростовчанка разместила фото, на котором она находится в купальнике. Девушка написала, что не понимает почему бывает негатив после подобных фотографий. «Мы же не в научной лаборатории лекарство от бессмертия разрабатываем, а делимся своим настроением», — пояснила певица.

Некоторые написали, что это от зависти. Другие посчитали, что публикация таких фото является перебором.

«Да потому что это уже надоело, везде голые попы. Я подписана на многих блогеров, которые пишут хорошие посты о питании, о материнстве, о бизнесе. Но когда появляются вот такие фотографии задумываешься, на что человек может пойти ради лайков и подписок», — заявила одна из подписчиц.

«Делимся своим настроением — вот смешно. И тут я задумалась, а можно ли делится настроением, прикрыв попу? Или это необходимо для полного погружение нас с ваше хорошее настроение», — прозвучало в комментариях.

«Тело надо показывать только мужу, он должен знать о ваших прелестях. Что за мода пошла трусы в попу сувать, вот этого я не понимаю», — написал один из пользователей.

#Общество#Новости
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