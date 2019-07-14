За слишком откровенные фото раскритиковали ростовскую певицу Котову

Posted 14 июля 2019, 19:34
Published 14 июля 2019, 19:34
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Ростовчанка разместила фото, на котором она находится в купальнике. Девушка написала, что не понимает почему бывает негатив после подобных фотографий. «Мы же не в научной лаборатории лекарство от бессмертия разрабатываем, а делимся своим настроением», — пояснила певица.
Некоторые написали, что это от зависти. Другие посчитали, что публикация таких фото является перебором.
«Да потому что это уже надоело, везде голые попы. Я подписана на многих блогеров, которые пишут хорошие посты о питании, о материнстве, о бизнесе. Но когда появляются вот такие фотографии задумываешься, на что человек может пойти ради лайков и подписок», — заявила одна из подписчиц.
«Делимся своим настроением — вот смешно. И тут я задумалась, а можно ли делится настроением, прикрыв попу? Или это необходимо для полного погружение нас с ваше хорошее настроение», — прозвучало в комментариях.
«Тело надо показывать только мужу, он должен знать о ваших прелестях. Что за мода пошла трусы в попу сувать, вот этого я не понимаю», — написал один из пользователей.