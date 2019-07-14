За слишком откровенные фото раскритиковали ростовскую певицу Котову

«Да потому что это уже надоело, везде голые попы. Я подписана на многих блогеров, которые пишут хорошие посты о питании, о материнстве, о бизнесе. Но когда появляются вот такие фотографии задумываешься, на что человек может пойти ради лайков и подписок», — заявила одна из подписчиц.