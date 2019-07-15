До конца августа закроют движение на Восточной в Ростове

Ограничения будут действовать с 18 по 31 августа. В это время будет закрыт сквозной проезд по улице Восточная на участке улицы Востояна, 2-4.
Перекрытие проезда необходимо для проведения работ по присоединению к тепловым сетям строящегося здания по улице Максима Горького.
Также стало известно, что в городе 4 августа будут частично закрывать проезд на нескольких улицах с 09.00 мск до 10.30. Это связано с запланированным велопробегом.
Ограничения будут вводить на улицах Менжинского, Российская, Щаденко, Вересаева, проспекте 40-летия Победы, Сарьяна, 14-я Линия, в парке имени Островского.