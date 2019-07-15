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До конца августа закроют движение на Восточной в Ростове

15 июля 2019, 18:44
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону временно перекроют движение в части улицы Восточной из-за технических работ, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 18 по 31 августа. В это время будет закрыт сквозной проезд по улице Восточная на участке улицы Востояна, 2-4.

Перекрытие проезда необходимо для проведения работ по присоединению к тепловым сетям строящегося здания по улице Максима Горького.

Также стало известно, что в городе 4 августа будут частично закрывать проезд на нескольких улицах с 09.00 мск до 10.30. Это связано с запланированным велопробегом.

Ограничения будут вводить на улицах Менжинского, Российская, Щаденко, Вересаева, проспекте 40-летия Победы, Сарьяна, 14-я Линия, в парке имени Островского.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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