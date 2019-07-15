Экстренное предупреждение объявили в Краснодарском крае на 15 и 16 июля

В ближайшие часы, а также до конца суток понедельника и весь вторник в крае ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 22 метров в секунду, грозами и градом. При этом в малых реках бассейна реки Кубань на юго-востоке и юго-западе региона возможен подъем уровня воды в реках. Подъем воды прогнозируют и в реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри.