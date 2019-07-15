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Экстренное предупреждение объявили в Краснодарском крае на 15 и 16 июля

15 июля 2019, 13:05
Фото: pixabay.com
Экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений объявили на 15 и 16 июля в Краснодарском крае, сообщило региональное ГУ МЧС.

В ближайшие часы, а также до конца суток понедельника и весь вторник в крае ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 22 метров в секунду, грозами и градом. При этом в малых реках бассейна реки Кубань на юго-востоке и юго-западе региона возможен подъем уровня воды в реках. Подъем воды прогнозируют и в реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри.

Во вторник в восточной части Азовского моря из-за ливней и усиления ветра ожидается сильное волнение с высотой волн до 70 сантиметров. Жителей и гостей региона просят соблюдать осторожность.

Напомним, в Ростовской области на 15,16 и 17 июля из-за ливней с грозами объявили штормовое предупреждение.

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