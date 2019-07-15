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Фанаты ФК «Ростов» считают, что РПЛ ведет против них войну

15 июля 2019, 13:19
Фото: Медиахолдинг1Mi / RostovGazeta
Болельщики футбольного клуба «Ростов» пожаловались руководству Премьер-лиги на слишком позднее время матчей на стадионе «Ростов-Арена», сообщается на сайте ростовской команды.

«Матчи назначены на 21.30 мск, поэтому решение Лиги либо недостаточно обдуманное, либо осознанно направлено против ростовских фанатов. Появляются мысли, что клуб пытаются искусственно лишить поддержки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что очень много болельщиков преодолевают от 50 до 400 километров, чтобы вживую увидеть матч. Теперь такая возможность у них отсутствует.

«В прошлом сезоне на стадионе было много семей с детьми. Сейчас на матче с „Оренбургом“ несовершеннолетних практически не было», — пояснили болельщики.

Они попросили принять меры по данным фактам. Ранее претензии по этому поводу озвучивал президент «Ростова».

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