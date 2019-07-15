Фанаты ФК «Ростов» считают, что РПЛ ведет против них войну

«Матчи назначены на 21.30 мск, поэтому решение Лиги либо недостаточно обдуманное, либо осознанно направлено против ростовских фанатов. Появляются мысли, что клуб пытаются искусственно лишить поддержки», — сказано в сообщении.
Отмечается, что очень много болельщиков преодолевают от 50 до 400 километров, чтобы вживую увидеть матч. Теперь такая возможность у них отсутствует.
«В прошлом сезоне на стадионе было много семей с детьми. Сейчас на матче с „Оренбургом“ несовершеннолетних практически не было», — пояснили болельщики.
Они попросили принять меры по данным фактам. Ранее претензии по этому поводу озвучивал президент «Ростова».