ФК «Ростов» накормит VIP-болельщиков на 10,6 млн руб

При этом 5,5 миллиона рублей будет направлено на оказание услуг кейтеринга в зоне скайбокса из расчета 1,1 миллиона рублей за матч. Сумма складывается из расчета 2,2 тысячи рублей на болельщика. В зоне VIP 1 на одного болельщика будет потрачено 600 рублей, в зонах VIP 2 и VVIP — по 3,5 тысячи рублей на человека.