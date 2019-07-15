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ФК «Ростов» накормит VIP-болельщиков на 10,6 млн руб

15 июля 2019, 13:32
Фото: goodfreephotos.com
На услуги кейтеринга в зоне Скайбоксов и VIP-зоне стадиона «Ростов-Арена» во время матчей команд Премьер-Лиги ФК «Ростов» потратит 10,6 миллиона рублей, говорится в документах на портале госзакупок.

Контракт заключен с единственным поставщиком. Речь идет о выездном обслуживании мероприятий в зоне скайбоксов, VIP 1, VIP 2, VVIP стадиона «Ростов-Арена» во время проведения футбольных матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2019/2020 годов.

Кейтеринговое обслуживание VIP-болельщиков будет обеспечено во время игр ФК «Ростов» с «Оренбургом», «Спартаком»; «Крыльями Советов», «Рубином», «Ахматом».

При этом 5,5 миллиона рублей будет направлено на оказание услуг кейтеринга в зоне скайбокса из расчета 1,1 миллиона рублей за матч. Сумма складывается из расчета 2,2 тысячи рублей на болельщика. В зоне VIP 1 на одного болельщика будет потрачено 600 рублей, в зонах VIP 2 и VVIP — по 3,5 тысячи рублей на человека.

Подрядчику необходимо будет составить меню, согласовать его, закупить продукты и приготовить блюда, сервировать столы и обеспечить обслуживание болельщиков и уборку посуды и помещения.

Ранее сообщалось, что Футбольный клуб «Ростов» в субботу одержал победу в матче против «Оренбурга» со счетом 2:1.

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