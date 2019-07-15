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Главврач больницы под Ростовом игнорировал поступающие обращения

15 июля 2019, 06:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области привлекли к ответственности главного врача центральной районной больницы в Неклиновском районе за нарушения, сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуру обратилась местная жительница с жалобой на главного врача. После этого была проведена проверка.

«Оказалось, что женщина два раза обращалась в медицинское учреждение по вопросам обеспечения лекарственными препаратами и проведения врачебной комиссии. Ответы в установленный законом срок она не получила», — сказано в сообщении.

После этого завели дело об административном правонарушении. В результате главного врача оштрафовали.

Ранее в Новочеркасске завели уголовное дело в отношении главного врача родильного дома, которая получала взятки от подчиненных.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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