Главврач больницы под Ростовом игнорировал поступающие обращения

В прокуратуру обратилась местная жительница с жалобой на главного врача. После этого была проведена проверка.
«Оказалось, что женщина два раза обращалась в медицинское учреждение по вопросам обеспечения лекарственными препаратами и проведения врачебной комиссии. Ответы в установленный законом срок она не получила», — сказано в сообщении.
После этого завели дело об административном правонарушении. В результате главного врача оштрафовали.
Ранее в Новочеркасске завели уголовное дело в отношении главного врача родильного дома, которая получала взятки от подчиненных.