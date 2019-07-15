"Голоса с того света": Любовь Соболь сдала подписные листы с автографами покойников

Конечно, это могло быть случайной ошибкой. Однако при проверке выяснилось, что есть и другие «мертвые души», расписавшиеся за Любовь Соболь. Среди них и Алексей Обайкин, скончавшийся еще в мае. Подпись за него была поставлена в начале июля.