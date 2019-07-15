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"Голоса с того света": Любовь Соболь сдала подписные листы с автографами покойников

15 июля 2019, 12:33
Фото: youtube.com
В ходе предвыборной кампании в Московскую городскую Думу члены избиркома решили проверить достоверность подписей, представленных кандидатами. Удивление вызвали подписные листы оппозиционера Любови Соболь: в них стояли подписи уже умерших людей.

Как сообщает АиФ, среди якобы поддержавших ее избирателей значилась некая Антонина Ларчева. Однако женщина скончалась еще весной. Ее сын Владимир Иванов рассказал об испытанном им шоке, когда во время подписания предвыборного листа он увидел, что за его покойную мать уже кто-то расписался.

Конечно, это могло быть случайной ошибкой. Однако при проверке выяснилось, что есть и другие «мертвые души», расписавшиеся за Любовь Соболь. Среди них и Алексей Обайкин, скончавшийся еще в мае. Подпись за него была поставлена в начале июля.

Юрист, член ОП РФ Илья Ремесло рассказал, что подобных «голосов с того света» в подписных листах Любови Соболь несколько десятков. Эти люди, конечно, никак не могли поддержать кандидата.

Как сообщают РИА «Новости», проблемы возникли и у других кандидатов. Проверка показала, что голоса умерших людей обнаружились в подписных листах у Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.

#Новости#Общество
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