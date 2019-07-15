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Комбаты на танках уничтожили объекты условного врага в Ростовской области

15 июля 2019, 09:34
Фото: пресс-служба Южного военного округа
В Ростовской области на завершающем этапе учебно-методического сбор командиры батальонов и дивизионов уничтожили более 250 целей условного противника, сообщила пресс-служба ЮВО.

Более 150 офицеров батальонного звена дивизионного из соединений и воинских частей, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, отработали навыки организации боя, взаимодействия со всеми подразделениями и видами войск, а также стрельбу из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

В качестве боевых машин использовали БМП-3 и танки Т-72Б3М. Стрельбу произвели из пушек танка и крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, которые имитировали воздушные и наземные цели противника. При этом использовали современные приборы наводчика «Сосна-У».

Напомним, двусторонние тактические учения мотострелков с использованием беспилотников прошли в Ростовской области.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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