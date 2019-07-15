Комбаты на танках уничтожили объекты условного врага в Ростовской области

Более 150 офицеров батальонного звена дивизионного из соединений и воинских частей, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, отработали навыки организации боя, взаимодействия со всеми подразделениями и видами войск, а также стрельбу из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.