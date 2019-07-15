МИД Литвы критически отнесся к салюту в Москве в честь освобождения Вильнюса
15 июля 2019, 12:10
Фото: pixabay.com
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс раскритиковал действия Московской стороны, отметившей годовщину освобождения Вильнюса и Каунаса от нацистских войск. Так, он назвал неуместными запущенные в честь указанных дат салюты.
Газета “Известия” пишет, что по словам министра, несмотря на судьбоносную победу над нацистами и идеологией, Литве это не принесло освобождение.
Кроме того, после освобождения от нацизма для Литвы репрессии и ссылки продолжились.