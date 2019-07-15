Недостроенную многоэтажку хотят снести в Ростове

Эта информация стала известна во время проверки недостроенных объектов. Изначально участок был передан в аренду для проектирования и строительства дома. В 2001 году все права по договору переуступки передали товариществу собственников жилья «Фрегат». В 2014 году действие договора аренды прекратилось из-за того, что было остановлено строительство.