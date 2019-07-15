Опасное для здоровья вещество нашли в сосисках в Ростовской области

Сосиски из мяса птицы были произведены во Владимирской области, проверка показала в них наличие энрофлоксацина, относящегося к группе хинолонов. Последние оказывают антибактериальный эффект и используются в клинической практике с начала 60-х годов прошлого столетия.
Наличие энрофлоксацина в продуктах питания является нарушением требования технического регламента «О безопасности пищевой продукции». При попадании в организм препарат может вызвать аллергические реакции, тошноту, пропажу аппетита, бессонницу, головокружение, ухудшение зрения, тремор и другие расстройства со стороны ЖКТ и ЦНС.