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Опасное для здоровья вещество нашли в сосисках в Ростовской области

15 июля 2019, 08:51
Фото: referent61.ru
В отобранных на территории Ростовской области сосисках обнаружили препарат класса хинолонов, сообщил региональные референтный центр Россельхознадзора.

Сосиски из мяса птицы были произведены во Владимирской области, проверка показала в них наличие энрофлоксацина, относящегося к группе хинолонов. Последние оказывают антибактериальный эффект и используются в клинической практике с начала 60-х годов прошлого столетия.

Наличие энрофлоксацина в продуктах питания является нарушением требования технического регламента «О безопасности пищевой продукции». При попадании в организм препарат может вызвать аллергические реакции, тошноту, пропажу аппетита, бессонницу, головокружение, ухудшение зрения, тремор и другие расстройства со стороны ЖКТ и ЦНС.

Напомним, в сосисках производства Ростовской области нашли антибиотики.

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