Появилось видео с автобусом, снесшим раму на закрытом Яблоновском мосту в Краснодаре

Мост из-за технического состояния навсегда закрыли для проезда автобусов и грузовиков несколько дней назад, для того, чтобы исключить проезд, установили габаритные рамки с обеих сторон.
Отмечается, что рамы снесли с двух сторон моста два водителя автобусов с разницей в сутки. Оба инцидента произошли ночью и их запечатлели камеры видеонаблюдения. Восстановить железные рамы, ограничивающие транспорт по высоте, обещают в течение недели.
Напомним, Яблоновский мост, связывающий Краснодар и Адыгею, отремонтировали в августе 2018 года, а менее года спустя закрыли для проезда тяжелого транспорта.