Появилось видео с автобусом, снесшим раму на закрытом Яблоновском мосту в Краснодаре

Отмечается, что рамы снесли с двух сторон моста два водителя автобусов с разницей в сутки. Оба инцидента произошли ночью и их запечатлели камеры видеонаблюдения. Восстановить железные рамы, ограничивающие транспорт по высоте, обещают в течение недели.