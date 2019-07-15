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Появилось видео с автобусом, снесшим раму на закрытом Яблоновском мосту в Краснодаре

15 июля 2019, 11:56
Фото: instagram.com/typicalkrd
Пассажирский автобус снес габаритную раму на закрытом для проезда Яблоновском мосту в Краснодаре, видео опубликовано в одном из городских пабликов.

Мост из-за технического состояния навсегда закрыли для проезда автобусов и грузовиков несколько дней назад, для того, чтобы исключить проезд, установили габаритные рамки с обеих сторон.

Отмечается, что рамы снесли с двух сторон моста два водителя автобусов с разницей в сутки. Оба инцидента произошли ночью и их запечатлели камеры видеонаблюдения. Восстановить железные рамы, ограничивающие транспорт по высоте, обещают в течение недели.

Напомним, Яблоновский мост, связывающий Краснодар и Адыгею, отремонтировали в августе 2018 года, а менее года спустя закрыли для проезда тяжелого транспорта.

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