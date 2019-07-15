Региональный оператор «ЭКОГРАД-Н» напомнил, что отходы требуют культурного обращения

«К сожалению, люди не задумываются о том, что несанкционированные свалки не просто загрязняют окружающую среду, но также они являются причиной возникновения пожаров. Чтобы реформа по обращению с отходами приносила ожидаемые результаты, необходимо участие каждого, кто выбрасывает мусор» — поясняет директор ЭКОГРАД-Н Галина Картушина.