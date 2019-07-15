Региональный оператор «ЭКОГРАД-Н» напомнил, что отходы требуют культурного обращения

В ликвидации несанкционированной свалки приняли участие волонтёры, жители, представители администрации города, специалисты регионального оператора — компании «ЭКОГРАД-Н», а также сотрудники операторов по транспортированию отходов «ЭКОГРАД Азов» и «САХ-1». Во время субботника собрали и вывезли более 40 куб. метров всевозможного мусора — в том числе крупногабаритного и строительных отходов.
Однако, спустя сутки, вновь образовалась несанкционированная свалка. И, в настоящее время, разрослись мусорные острова на территории более двух тысяч квадратных метров. Неустановленные лица ежедневно вываливают мусор целыми машинами. А также, все чаще, обнаруживаются биологические отходы — останки крупнорогатого скота.
В настоящее время для ликвидации несанкционированной свалки региональный оператор ЭКОГРАД-Н направил специализированный транспорт — самосвалы грузоподъемностью 18 куб.м — в количестве 4х машин, сотрудники оператора по размещению отходов ТЭК — 2 машины, администрация Азова выделила рабочих людей, а также погрузчик.
Совместными усилиями вывезено около 500 куб.метров всевозможных отходов несанкционированной свалки!
С целью предотвращения повторных свалочных очагов ЭКОГРАД-Н совместно с администрацией Азова проводят ежедневные рейды и дежурства в Мичуринце. А также, в ближайшее время на данной территории установят камеры видео наблюдения для отслеживания недобросовестных граждан, которые пренебрежительно относятся к чистоте окружающей среды.
Сегодня, на территории СНТ «Мичуринец-3» были дополнительно установлены две мульды объемом 8куб.м. для сбора ТКО.
«К сожалению, люди не задумываются о том, что несанкционированные свалки не просто загрязняют окружающую среду, но также они являются причиной возникновения пожаров. Чтобы реформа по обращению с отходами приносила ожидаемые результаты, необходимо участие каждого, кто выбрасывает мусор» — поясняет директор ЭКОГРАД-Н Галина Картушина.
Региональный оператор ЭКОГРАД-Н обращается к жителям г. Азова и Азовского района с просьбой не устраивать свалки, а складировать ТКО в строго разрешенных для этого местах, а также напоминает, что отходы требуют культурного обращения.