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Региональный оператор «ЭКОГРАД-Н» напомнил, что отходы требуют культурного обращения

15 июля 2019, 13:35
Фото: ООО "ЭКОГРАД-Н"
В июне большой субботник провели в Азовском районе возле СНТ «Мичуринец-3».

В ликвидации несанкционированной свалки приняли участие волонтёры, жители, представители администрации города, специалисты регионального оператора — компании «ЭКОГРАД-Н», а также сотрудники операторов по транспортированию отходов «ЭКОГРАД Азов» и «САХ-1». Во время субботника собрали и вывезли более 40 куб. метров всевозможного мусора — в том числе крупногабаритного и строительных отходов.

Однако, спустя сутки, вновь образовалась несанкционированная свалка. И, в настоящее время, разрослись мусорные острова на территории более двух тысяч квадратных метров. Неустановленные лица ежедневно вываливают мусор целыми машинами. А также, все чаще, обнаруживаются биологические отходы — останки крупнорогатого скота.

В настоящее время для ликвидации несанкционированной свалки региональный оператор ЭКОГРАД-Н направил специализированный транспорт — самосвалы грузоподъемностью 18 куб.м — в количестве 4х машин, сотрудники оператора по размещению отходов ТЭК — 2 машины, администрация Азова выделила рабочих людей, а также погрузчик.

Совместными усилиями вывезено около 500 куб.метров всевозможных отходов несанкционированной свалки!

С целью предотвращения повторных свалочных очагов ЭКОГРАД-Н совместно с администрацией Азова проводят ежедневные рейды и дежурства в Мичуринце. А также, в ближайшее время на данной территории установят камеры видео наблюдения для отслеживания недобросовестных граждан, которые пренебрежительно относятся к чистоте окружающей среды.

Сегодня, на территории СНТ «Мичуринец-3» были дополнительно установлены две мульды объемом 8куб.м. для сбора ТКО.

«К сожалению, люди не задумываются о том, что несанкционированные свалки не просто загрязняют окружающую среду, но также они являются причиной возникновения пожаров. Чтобы реформа по обращению с отходами приносила ожидаемые результаты, необходимо участие каждого, кто выбрасывает мусор» — поясняет директор ЭКОГРАД-Н Галина Картушина.

Региональный оператор ЭКОГРАД-Н обращается к жителям г. Азова и Азовского района с просьбой не устраивать свалки, а складировать ТКО в строго разрешенных для этого местах, а также напоминает, что отходы требуют культурного обращения.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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