SIM-карты в губке для чистки обуви пытались передать в колонию в Новочеркасске

Запрещенные к использованию на режимной территории предметы нашли во время досмотра передачи, принесенной на имя одного из осужденных.
Кроме того, два сотовых телефона пытались передать в СИЗО-4 в Шахтах, спрятав их в пачке с чаем, а СИЗО-5 в Ростове два мобильника нашли в телевизионной антенне и цифровой приставке для ТВ в посылке на имя одного из подследственных.
Отмечается, что по всем фактам проводят проверки.
Напомним, в исправительную колонию № 15 в Батайске пытались передать мобильные телефоны, спрятанные в консервах.