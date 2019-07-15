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SIM-карты в губке для чистки обуви пытались передать в колонию в Новочеркасске

15 июля 2019, 12:38
Фото: 61.фсин.рф
Спрятанные в губке для чистки обуви SIM-карты пытались передать в исправительную колонию № 14 в Новочеркасске, сообщило ГУФСИН по Ростовской области.

Запрещенные к использованию на режимной территории предметы нашли во время досмотра передачи, принесенной на имя одного из осужденных.

Кроме того, два сотовых телефона пытались передать в СИЗО-4 в Шахтах, спрятав их в пачке с чаем, а СИЗО-5 в Ростове два мобильника нашли в телевизионной антенне и цифровой приставке для ТВ в посылке на имя одного из подследственных.

Отмечается, что по всем фактам проводят проверки.

Напомним, в исправительную колонию № 15 в Батайске пытались передать мобильные телефоны, спрятанные в консервах.

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#Новости#Происшествия
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