SIM-карты в губке для чистки обуви пытались передать в колонию в Новочеркасске

Кроме того, два сотовых телефона пытались передать в СИЗО-4 в Шахтах, спрятав их в пачке с чаем, а СИЗО-5 в Ростове два мобильника нашли в телевизионной антенне и цифровой приставке для ТВ в посылке на имя одного из подследственных.