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СК начал проверку из-за гибели ребенка на базе отдыха в Волгодонске

15 июля 2019, 14:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Волгодонске следствие начало проверку после гибели ребенка в бассейне, сообщает УСКР по Ростовской области.

Происшествие случилось 12 июля на территории базы отдыха, где в бассейне обнаружили тело восьмилетнего мальчика. По данному факту началась доследственная проверка.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — уточнили в управлении.

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону с начала купального сезона утонули девять человек. У спасателей есть список мест, где чаще всего тонут люди. Таких пляжей 13, и их ежедневно патрулируют ответственные лица.

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