СК начал проверку из-за гибели ребенка на базе отдыха в Волгодонске

Происшествие случилось 12 июля на территории базы отдыха, где в бассейне обнаружили тело восьмилетнего мальчика. По данному факту началась доследственная проверка.
«Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — уточнили в управлении.
Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону с начала купального сезона утонули девять человек. У спасателей есть список мест, где чаще всего тонут люди. Таких пляжей 13, и их ежедневно патрулируют ответственные лица.