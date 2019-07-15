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Тренер ФК «Ростов» раскритиковал новый регламент молодежного первенства

15 июля 2019, 05:32
Фото: fc-rostov.ru
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин подверг критике новый регламент молодежного первенства, сообщается на сайте ростовского клуба.

Карпин рассказал, что уровень молодежного первенства падает, когда начинают подключать более молодых футболистов. По его словам, это нормальная ситуация.

Тренер добавил, что также есть спортсмены из первой команды, кто не проходит в состав, или нуждается в восстановлении после травмы.

«По новому регламенту они теперь не имеют право играть за молодежку. Если сыграют, то дорога обратно в основу будет закрыта. Лично для меня это за гранью понимания», — возмутился Карпин.

Он также рассказал, что побывал на матче молодежного состава «Ростова» из-за того, что игру основного состава сделали слишком поздно.

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