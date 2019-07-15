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В Ростове начнут проектировать систему скоростного трамвая в 2020 году

15 июля 2019, 18:11
Фото: wikimedia.org
В Ростове планируют приступить к планированию системы скоростных трамваев в 2020 году, она должна заменить метро, сообщил корреспонденту RostovGazeta депутат гордумы Сергей Смирнов.

Смирнов отметил, что у города есть планы на разработку проекта в 2020 году. «Это совершенно правильное направление мысли. Я всегда говорил, что в Ростове строить метро не целесообразно из-за дороговизны строительства и обслуживания. Представьте себе, одна ветка с Северного в центр стоит порядка 100 миллиардов, так это только одна ветка. С учетом обслуживания метрополитена мы только на него и будем работать», — сообщил Смирнов. Он отметил, что городу нужны новые способы перемещения на основе высокоскоростных трамвайных линий. «Пусть это будут монорельсы иди другие технологии. Основной вопрос в том, что эта система должна быть развязана с действующими транспортными магистралями, чтобы трамвай не ехал в основном транспортном потоке и не пересекал его. Если все это распланировать и организовать, то это будет замечательная система перемещения. Это лучше, чем хоронить деньги в метро», — заключил депутат.

Ранее о планах по строительству легкого метро сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. О преимуществах этого вида транспорта говорил и директор автономной некоммерческой организации урбанистических решений «Фабрика города» Михаил Векленко.

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