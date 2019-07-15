rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вооруженная пистолетом банда напала на школьников в Волгодонске

15 июля 2019, 13:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Волгодонске в суд передали уголовное дело в отношении трех человек, которые с оружием напали на несовершеннолетних, сообщили в региональной прокуратуре.

Злоумышленники начали угрожать подросткам пневматическим пистолетом, после чего потребовали отдать телефоны и назвать пароли для разблокировки. Они забрали гаджеты и скрылись с места преступления.

После этого по факту разбоя завели уголовное дело, нападавших удалось задержать. Сейчас дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что максимальное наказание составляет восемь лет лишения свободы.

Ранее в Ростове-на-Дону одетый не по сезону грабитель напал на офис микрозаймов. В жаркую погоду на нем были надеты маска, резиновые перчатки и пуховик.

Материалы по теме
Вооруженный пассажир ограбил таксиста в РостовеВооруженный мужчина в пуховике ограбил офис микрозаймов в РостовеВ Москве ограбили банк
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00