Вооруженная пистолетом банда напала на школьников в Волгодонске

Злоумышленники начали угрожать подросткам пневматическим пистолетом, после чего потребовали отдать телефоны и назвать пароли для разблокировки. Они забрали гаджеты и скрылись с места преступления.
После этого по факту разбоя завели уголовное дело, нападавших удалось задержать. Сейчас дело передали в суд для рассмотрения по существу.
Отмечается, что максимальное наказание составляет восемь лет лишения свободы.
Ранее в Ростове-на-Дону одетый не по сезону грабитель напал на офис микрозаймов. В жаркую погоду на нем были надеты маска, резиновые перчатки и пуховик.