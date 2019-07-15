Заместитель Левченко оформил итальянскую недвижимость на умершего отца

В апреле Левченко сообщил, что по результатам проверки у Чернышова не была найдена итальянская недвижимость. Однако на следующий день стало ясно, что проверка не является законченной, поэтому о каких-либо итогах говорить рано. Такие действия губернатора можно обозначить как попытку оправдать своего друга перед общественностью. В настоящее время к расследованию могут быть привлечены власти Италии, которых заинтересует не только оформленная на мертвого человека недвижимость, но и отмывание огромных сумм денег на территории страны.