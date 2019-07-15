Заместитель Левченко оформил итальянскую недвижимость на умершего отца

Так, Чернышов длительное время дружит с семьей губернатора Сергея Левченко и, по одной из версий, выступает политическим руководителем в правительстве Иркутска.
Речь идет о трехэтажном доме с одиннадцатью комнатами. Согласно предварительным оценкам стоимость недвижимости составляет пятьдесят миллионов рублей. Однако в декларации о доходах Дмитрия Чернышова за последние четыре года фигурирует сумма в одиннадцать с половиной миллиона, а его отца Виктора Чернышова – семь миллионов рублей, пишет babr24.com.
К моменту приобретения виллы Виктор Чернышов находился на пенсии, давно перестав вести бизнес. Этот факт является свидетельством того, что самостоятельно Чернышов-старший не мог совершить такую дорогую покупку, и, вполне вероятно, недвижимость была записана на пенсионера, а живет там его сын. Указанная версия подтверждается тем, что собственником соседнего дома является друг детства Дмитрия Чернышова ангарский юрист Владимир Перетолчин. Четыре года назад Чернышов предоставил ему пост директора в Корпорации развития Иркутской области (КРИО), посредством которого чиновники отмывают бюджетные деньги.
Помимо того, Виктор Чернышов умер в 2016 году, поэтому дом был куплен либо до 2016 года, либо оформлен незаконно на покойного человека. Наследником по праву является Чернышов, однако в декларации за прошлый год виллы в Италии у него нет.
Отмечается, что пресс-служба губернатора отрицает имеющуюся у журналистов информацию, угрожая судом за распространение ложных сведений. Однако иск так и не был подан. В результате Сергей Левченко лично распорядился проверить информацию о незаконной недвижимости управлению коррупционных и иных нарушений аппарата губернатора Иркутской области и регионального правительства. Указанное управление при этом подконтрольно Дмитрию Чернышову.
В апреле Левченко сообщил, что по результатам проверки у Чернышова не была найдена итальянская недвижимость. Однако на следующий день стало ясно, что проверка не является законченной, поэтому о каких-либо итогах говорить рано. Такие действия губернатора можно обозначить как попытку оправдать своего друга перед общественностью. В настоящее время к расследованию могут быть привлечены власти Италии, которых заинтересует не только оформленная на мертвого человека недвижимость, но и отмывание огромных сумм денег на территории страны.