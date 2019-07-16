«Аллигаторы» и «Терминаторы» приступили к ночным полетам в Ростовской области

Во время первой тренировки летчики отработали поиск и уничтожение наземных целей условного противника в темное время суток. Кроме того, экипажи выполнили полеты по маршруту по приборам и визуальному ориентированию в ночное время, как в одиночном порядке, так и в составе пар.
В учениях участвовали экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-35, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». Кроме Ростовской области учения проходят в Краснодарском и Ставропольском краях.
Всего в тренировках принимают участие 50 экипажей вертолетов и более 30 единиц боевой летной техники.
Напомним, в Ростовской области прошел учебно-методический сбор командиров батальонов и дивизионов, во время которого комбаты на танках уничтожили более 250 целей условного противника.