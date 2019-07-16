«Аллигаторы» и «Терминаторы» приступили к ночным полетам в Ростовской области

Во время первой тренировки летчики отработали поиск и уничтожение наземных целей условного противника в темное время суток. Кроме того, экипажи выполнили полеты по маршруту по приборам и визуальному ориентированию в ночное время, как в одиночном порядке, так и в составе пар.