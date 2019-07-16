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«Аллигаторы» и «Терминаторы» приступили к ночным полетам в Ростовской области

16 июля 2019, 14:27
Фото: Пресс-служба Южного военного округа
Экипажи ударных и транспортно-штурмовых вертолетов приступили к ночным учениям в Ростовской области, сообщила пресс-служба ЮВО.

Во время первой тренировки летчики отработали поиск и уничтожение наземных целей условного противника в темное время суток. Кроме того, экипажи выполнили полеты по маршруту по приборам и визуальному ориентированию в ночное время, как в одиночном порядке, так и в составе пар.

В учениях участвовали экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-35, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». Кроме Ростовской области учения проходят в Краснодарском и Ставропольском краях.

Всего в тренировках принимают участие 50 экипажей вертолетов и более 30 единиц боевой летной техники.

Напомним, в Ростовской области прошел учебно-методический сбор командиров батальонов и дивизионов, во время которого комбаты на танках уничтожили более 250 целей условного противника.

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