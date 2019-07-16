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Арендатора обязали убрать свалку на площади 2 тыс квадратных метров под Ростовом

16 июля 2019, 05:31
Фото: pixabay.com
В Багаевском районе суд обязал арендатора земельного участка ликвидировать крупную свалку, сообщает прокуратура Ростовской области.

Мужчина взял в аренду земельный участок селькохозяйственного назначения, который находится в водоохранной зоне реки Дон. Он начал складировать здесь кирпичи, шифер и строительные отходы.

«Отходы относились к IV–V классам опасности, площадь загрязненного участка превысила 2 тысячи квадратных метров. Нарушителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали», — сказано в сообщении.

Также прокуратура обратилась в суд с требованием обязать арендатора разработать проект рекультивации земельного участка и рекультивировать его. Все требования были удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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