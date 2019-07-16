Арендатора обязали убрать свалку на площади 2 тыс квадратных метров под Ростовом

Мужчина взял в аренду земельный участок селькохозяйственного назначения, который находится в водоохранной зоне реки Дон. Он начал складировать здесь кирпичи, шифер и строительные отходы.
«Отходы относились к IV–V классам опасности, площадь загрязненного участка превысила 2 тысячи квадратных метров. Нарушителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали», — сказано в сообщении.
Также прокуратура обратилась в суд с требованием обязать арендатора разработать проект рекультивации земельного участка и рекультивировать его. Все требования были удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.