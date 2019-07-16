Британия не выдаст Джулиана Ассанжа в страны с легализованной смертной казнью

В 2010 году Ассанж добыл сверхсекретные разведданные американских военных и обнародовал часть из них.
После этого против Ассанжа в Швеции, Великобритании и США завели несколько уголовных дел по разным вопросам, но журналист нашел укрытие в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле посольство все же выдало журналиста британским властям. Об этом 16 июля сообщило агентство RNS.
В мае Министерство юстиции США дополнительно выдвинуло Ассанжу 17 новых обвинений, которые подразумевает лишение свободы сроком до 175 лет.