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Британия не выдаст Джулиана Ассанжа в страны с легализованной смертной казнью

16 июля 2019, 10:53
Фото: wikimedia.org
Британский министр по делам Америки и Европы Алан Дункан рассказал, что Лондон не выдаст журналиста и учредителя Wikileaks Джулиана Ассанжа в страны, где узаконена смертная казнь.

В 2010 году Ассанж добыл сверхсекретные разведданные американских военных и обнародовал часть из них.

После этого против Ассанжа в Швеции, Великобритании и США завели несколько уголовных дел по разным вопросам, но журналист нашел укрытие в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле посольство все же выдало журналиста британским властям. Об этом 16 июля сообщило агентство RNS.

В мае Министерство юстиции США дополнительно выдвинуло Ассанжу 17 новых обвинений, которые подразумевает лишение свободы сроком до 175 лет.

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