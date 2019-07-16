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Британия решила не отдавать Ассанжа на смертную казнь

16 июля 2019, 12:55
Заместитель главы МИД Великобритании, министр по делам Европы и Америки Алан Данкан заявил о том, что правительство Британии решило не отправлять учредителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где ему будет грозить смертная казнь.

Газета “Известия” пишет, по словам министра, в Британии заботятся о здоровье Ассанжа.

Отмечается, что WikiLeaks в июле 2016 года разместил внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, что отрицательно повлияло на рейтинг кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

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