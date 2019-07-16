Допостановка появилась у городской электрички в Ростове

Городская электричка появилась в Ростове в 2016 году, к 2019 году количество перевезенных пассажиров увеличилось в десять раз. Самый большой наплыв пассажиров зафиксировали 13 ноября 2018 года, когда услугами воспользовались более одной тысячи человек.