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Допостановка появилась у городской электрички в Ростове

16 июля 2019, 08:43
Фото: visual.rzd.ru
У городской электрички в Ростове-на-Дону появилась дополнительная остановка, сообщила пресс-служба СКЖД.

Для удобства пассажиров на утреннем пригородном поезде № 7115 сообщением Ростов-Западный — Ростов добавили остановку на пункте Темерник.

Электричка отправляется из пункта следования в 08.04 мск и из-за введения дополнительной остановки приходит на Ростов-Пригородный на две минуты позже прежнего, в 08.23 мск.

Городская электричка появилась в Ростове в 2016 году, к 2019 году количество перевезенных пассажиров увеличилось в десять раз. Самый большой наплыв пассажиров зафиксировали 13 ноября 2018 года, когда услугами воспользовались более одной тысячи человек.

Напомним, у городской электрички может появиться остановка в Батайске в микрорайоне «Северная Звезда», такую возможность рассматривает руководство проекта.

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