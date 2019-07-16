Допостановка появилась у городской электрички в Ростове

Для удобства пассажиров на утреннем пригородном поезде № 7115 сообщением Ростов-Западный — Ростов добавили остановку на пункте Темерник.
Электричка отправляется из пункта следования в 08.04 мск и из-за введения дополнительной остановки приходит на Ростов-Пригородный на две минуты позже прежнего, в 08.23 мск.
Городская электричка появилась в Ростове в 2016 году, к 2019 году количество перевезенных пассажиров увеличилось в десять раз. Самый большой наплыв пассажиров зафиксировали 13 ноября 2018 года, когда услугами воспользовались более одной тысячи человек.
Напомним, у городской электрички может появиться остановка в Батайске в микрорайоне «Северная Звезда», такую возможность рассматривает руководство проекта.