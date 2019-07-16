Два микроавтобуса сгорели на Малиновского в Ростове

Пожар произошел в 10.05 мск на Малиновского, 200. На платной стоянке загорелись микроавтобусы Hyundai и «ГАЗель». «Пламя успело охватить 10 квадратных метров. К тушению огня привлекли восемь человек, они использовали две единицы техники», — сказано в сообщении.
Напомним, в понедельник в Ростове на проспекте Михаила Нагибина во время движения загорелась маршрутка. Медицинская помощь никому не понадобилась.
До этого в городе произошло крупное возгорание в здании музыкального театра. На площади 350 квадратных метров сгорел утеплитель под крышей.