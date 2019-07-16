rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Два микроавтобуса сгорели на Малиновского в Ростове

16 июля 2019, 07:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону на платной стоянке произошло возгорание двух микроавтобусов, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар произошел в 10.05 мск на Малиновского, 200. На платной стоянке загорелись микроавтобусы Hyundai и «ГАЗель». «Пламя успело охватить 10 квадратных метров. К тушению огня привлекли восемь человек, они использовали две единицы техники», — сказано в сообщении.

Напомним, в понедельник в Ростове на проспекте Михаила Нагибина во время движения загорелась маршрутка. Медицинская помощь никому не понадобилась.

До этого в городе произошло крупное возгорание в здании музыкального театра. На площади 350 квадратных метров сгорел утеплитель под крышей.

Материалы по теме
Баня на территории наркологической клиники сгорела в РостовеДва комбайна сгорели в Ростовской области за суткиНаходившийся на ремонте Ростовский музыкальный театр сгорел на площади 200 кв м
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00