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Posted 16 июля 2019, 13:38

Published 16 июля 2019, 13:38

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Движение поездов приостанавливали в Сочи из-за сорванной ветром крыши кафе

16 июля 2019, 13:38
В Сочи из-за сорванной порывом ветра крыши кафе приостанавливали движение поездов на одной из веток, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Металлическую крышу пляжного кафе сорвало порывом ветра, при этом конструкция упала на контактную группу железнодорожной сети.

Из-за происшествия немного отстали от графика четыре электрички, с незначительной задержкой шли междугородние поезда. На одной из веток движение поездов приостановили.

К ликвидации последствий разгула стихии привлекли 38 человек личного состава и 11 единиц спецтехники, ситуацию взяли под контроль ЦУКС Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате слаженных действий завал на путях устранили в течение часа, движение поездов восстановили.

Напомним, в Краснодарском крае на 15 и 16 июля объявили экстренное предупреждение из-за сильных ливней с порывистым ветром и грозой.

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