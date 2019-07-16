Движение поездов приостанавливали в Сочи из-за сорванной ветром крыши кафе

Posted 16 июля 2019, 13:38
Published 16 июля 2019, 13:38
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Металлическую крышу пляжного кафе сорвало порывом ветра, при этом конструкция упала на контактную группу железнодорожной сети.
Из-за происшествия немного отстали от графика четыре электрички, с незначительной задержкой шли междугородние поезда. На одной из веток движение поездов приостановили.
К ликвидации последствий разгула стихии привлекли 38 человек личного состава и 11 единиц спецтехники, ситуацию взяли под контроль ЦУКС Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.
В результате слаженных действий завал на путях устранили в течение часа, движение поездов восстановили.
Напомним, в Краснодарском крае на 15 и 16 июля объявили экстренное предупреждение из-за сильных ливней с порывистым ветром и грозой.