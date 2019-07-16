Екатеринбургская компания организует «Выходные на Вольном Дону» в Ростовской области

Максимальная стоимость контракта составляла 1,5 миллиона рублей. Свои предложения внесли два потенциальных подрядчика, но компания из Екатеринбурга вызвалась выполнить работы за 1,49 миллиона рублей, это на семь тысяч рублей дешевле чем другой участник.