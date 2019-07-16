Екатеринбургская компания организует «Выходные на Вольном Дону» в Ростовской области

Конкурс проводился по инициативе министерства экономического развития. Победитель займется внедрением маркетинговой стратегии туристской привлекательности Ростовской области и реализацией проекта «Выходные на Вольном Дону».
Максимальная стоимость контракта составляла 1,5 миллиона рублей. Свои предложения внесли два потенциальных подрядчика, но компания из Екатеринбурга вызвалась выполнить работы за 1,49 миллиона рублей, это на семь тысяч рублей дешевле чем другой участник.
Теперь победителю необходимо в десятидневный срок с момента заключения контракта разработать аналитическую справку «Портрет туриста Ростовской области», основанную на данных поисковых запросов и содержащую информацию о целевой аудитории проекта.
Также подрядчик будет размещать баннеры с информацией о туристической привлекательности региона в интернете.
Ранее министерство экономического развития области объявило аукцион, победитель которого займется внедрением маркетинговой стратегии туристской привлекательности региона и продвижение его туристского потенциала в социальных сетях.