Эксперты велоспорта помогут улучшить площадку для маунтинбайка в Суворовском

Напомним, застройщик ЖК «Суворовский» в 2018–2019 году создал в районе велотрассу, которой может воспользоваться каждый желающий. Протяженностью более пяти километров, она проходит через весь район, обеспечивая перепад высот до 50 метров. На трассе оборудованы контруклоны, подъемы и другие усложненные участки. Весной этого года здесь прошёл первый этап кубка города по маунтинбайку ROSTOV MTB CUP, участие в котором приняло более 150 человек со всей страны. Также ежедневно ею пользуются любители велоспорта со всего города.
«Мы с друзьями практически каждый день катаемся, как только позволяет погода. К нам приезжают ребята с Западного, Северного районов, — рассказывает житель Суворовского Никита Каблицкий. — Трасса местами очень сложная, зато я могу тренироваться каждый день. Наверное, это и помогло мне занять первое место в своей возрастной категории во время весенних соревнований».
Трасса продолжает совершенствоваться и улучшаться с учётом мнения пользователей.
«Мы, как строители, должны понимать, что именно нужно велосипедистам, — говорит Дмитрий Чернавин, проектировщик трассы и соорганизатор соревнований. — Для этого мы и собрали их здесь. Вы можете также присылать свои предложения на страницу во «ВКонтакте».
Президент Федерации велоспорта Ростовской области Алексей Вовк и неоднократный победитель различных велосоревнований Василий Гвоздев прошли вдоль сложных участков трассы, отметили какие конструктивные изменения необходимо внести. После сбора всей необходимой информации будет проведена корректировка трассы с учётом пожеланий специалистов.
Кстати, в этот же день городская администрация опубликовала проект организации в городе велодорожек. Он включает в себя 27 пунктов от Шолохова до Малиновского суммарной протяжённостью 35 км. Однако, проект ещё не окончательный, в мэрии ждут предложения от горожан.
Тем временем, стал известен план проведения осенних соревнований в Суворовском.
«29 сентября состоится третий этап кубка города по маунтинбайку ROSTOV MTB CUР, а 27 октября пройдёт областной этап соревнований по маунтинбайку. В 2020 году Ростовская область примет у себя финалы всероссийских соревнований по велоспорту, в том числе и маунтинбайку. Очень высока вероятность того, что они пройдут на трассе в Суворовском», — рассказал президент федерации велоспорта Ростовской области Алексей Вовк.