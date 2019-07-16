Эксперты велоспорта помогут улучшить площадку для маунтинбайка в Суворовском

Напомним, застройщик ЖК «Суворовский» в 2018–2019 году создал в районе велотрассу, которой может воспользоваться каждый желающий. Протяженностью более пяти километров, она проходит через весь район, обеспечивая перепад высот до 50 метров. На трассе оборудованы контруклоны, подъемы и другие усложненные участки. Весной этого года здесь прошёл первый этап кубка города по маунтинбайку ROSTOV MTB CUP, участие в котором приняло более 150 человек со всей страны. Также ежедневно ею пользуются любители велоспорта со всего города.